EUA reconhece opositor como 'presidente eleito' da Venezuela

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, referiu-se nesta terça-feira (19) ao opositor Edmundo González Urrutia como "presidente eleito" da Venezuela.

"O povo venezuelano se manifestou de forma contundente em 28 de julho" e tornou "Edmundo González presidente eleito", afirmou Blinken na rede social X, quase quatro meses após Nicolás Maduro ter sido proclamado vencedor em meio a acusações de fraude.

A Venezuela chamou de "ridículo" o reconhecimento americano. "Do único lugar que não se volta é do ridículo, diz o ditado popular", reagiu o chanceler Yván Gil, no aplicativo Telegram. "Blinken, inimigo confesso da Venezuela, insiste em voltar a fazê-lo.