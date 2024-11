Netanyahu oferece R$ 28,8 milhões a quem resgatar reféns em Gaza

"Quem ousar prejudicar nossos reféns terá sangue em suas mãos. Vamos caçá-los e encontrá-los", afirmou o primeiro-ministro. "Escolha, a escolha é sua, mas o resultado será o mesmo. Vamos trazê-los de volta", acrescentou.

Cessar-fogo no Líbano

O Líbano e o Hezbollah concordaram com uma proposta dos EUA para um cessar-fogo com Israel. A informação foi repassada à Reuters por Ali Hassan Khalil, assessor do presidente do Parlamento na segunda-feira, descrevendo o esforço como o mais sério até o momento para encerrar os combates.

Ele disse que o Líbano entregou sua resposta por escrito ao embaixador dos EUA no Líbano. O Hezbollah, organização fortemente armada apoiada pelo Irã, endossou seu antigo aliado Berri para negociar o cessar-fogo.

O enviado da Casa Branca ao Líbano, Amos Hochstein disse nesta terça que há uma "oportunidade real" para acabar com o conflito entre Israel e Hezbollah. As declarações foram dadas em Beirute após conversas com o presidente do Parlamento, Nabih Berri.

