Sociedade deve 'mudar sua atitude sobre o estupro', diz Gisèle Pelicot

- "Nada me fez suspeitar" -

Interrogada por vários advogados de defesa, Gisèle Pelicot se defendeu de ter estado "sob controle" ou "manipulada" pelo marido durante os 50 anos de vida em comum. "Absolutamente nada me fez suspeitar!", repetiu ela.

"Ele tinha muitas fantasias que eu não conseguia satisfazer (...) e como eu não queria ir a um clube de swing, ele teve a ideia de me apagar! Perdi 10 anos da minha vida que nunca recuperarei. Esta cicatriz nunca vai sarar!", exclamou.

Com o interrogatório de Philippe L., o julgamento conhecido como os "estupros de Mazan" terminou de examinar os 51 acusados com idades entre 26 e 74 anos. Dez deles voltaram várias vezes, convidados por Dominique Pelicot, até seis vezes em alguns casos.

Poucos pediram desculpas a Gisèle Pelicot, mesmo depois de serem confrontados com vídeos de suas ações, projetados diante do tribunal, com imagens chocantes em que a vítima aparece totalmente inerte.

Dominique Pelicot, de 71 anos, foi o primeiro a depor no início de setembro, sem explicar os motivos desta tendência, que se acelerou ao longo dos anos, com cerca de 200 estupros no total, metade deles cometidos por ele mesmo.