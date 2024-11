Presidência da África do Sul no G20 priorizará crescimento inclusivo e segurança alimentar, diz Ramaphosa

JOHANNESBURGO (Reuters) - A África do Sul usará sua presidência do G20 para se concentrar no avanço do crescimento econômico inclusivo, na segurança alimentar e na inteligência artificial, disse o presidente Cyril Ramaphosa nesta terça-feira em uma cúpula do grupo das principais economias do mundo no Brasil.

A África do Sul assume a presidência do G20 no lugar do Brasil na cúpula no Rio de Janeiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu mais cedo aos líderes do G20 que acelerassem suas metas climáticas nacionais, conclamando-os a atingir emissões climáticas líquidas zero cinco a dez anos antes do previsto.