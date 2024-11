Josias: Detalhes da PF dão mais consistência ao envolvimento de Braga Netto

Essa investigação da Polícia Federal traz muitos detalhes, não é um ouvir dizer. O envolvimento do Braga Netto está muito bem documentado. O então ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid, hoje um delator, ele troca mensagens com um coronel chamado Bernardo Romão Neto e diz: 'Olha, vamos fazer uma reunião desse grupo especial chamado 'kids pretos''. E eles marcam a reunião na casa do Braga Netto. Há o dia em que a reunião ocorreu.

Mauro Cid, inclusive, vai ter que dar algumas explicações, está intimado para depor hoje à tarde. Todo o contexto mostra grau de envolvimento do Braga Netto, que não era pequeno.

O Braga Netto já estava envolvido nessa trama golpista até o último fio de cabelo. Agora, esses detalhes dão mais consistência ao envolvimento dele e de todos os outros, inclusive de Bolsonaro.

Josias de Souza, colunista do UOL

Na avaliação de Josias, as evidências da participação do Braga Netto no plano de assassinato adiciona mais um nível no escândalo do golpismo após a vitória do Lula.

Tudo isso é um pouco mais do mesmo, com uma diferença: a cada nova descoberta, o escândalo vai mudando de patamar. Então, nós tínhamos uma tentativa de golpe, agora sabemos que essa tentativa envolvia uma carnificina, queria matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes.

Josias de Souza

Maierovitch: Golpismo continua, e prisão de Bolsonaro é necessária

O ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter a prisão preventiva decretada após a operação que revelou o plano de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta terça-feira (19).