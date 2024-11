Família de Liam Payne e membros do One Direction comparecem ao funeral do cantor

Pelo menos 1.000 pessoas reuniram-se no dia 20 de outubro no centro de Londres em frente à estátua de Peter Pan no Hyde Park, diante da qual colocaram flores, cartas, balões e fotos em homenagem ao jovem artista britânico.

Liam Payne ficou conhecido no One Direction depois que a banda foi formada em 2010 em um programa de talentos de sucesso no Reino Unido chamado "The X Factor".

O cantor falava publicamente sobre sua luta contra o abuso de drogas e como lidou com a fama desde muito jovem.

Em um vídeo de 2023 publicado em sua conta no YouTube, Liam Payne admitiu ter sido internado em um centro de reabilitação por causa de seu alcoolismo.

"Me tornei alguém que não reconhecia mais. E tenho certeza que você também não reconhece", disse ele então.

O cantor morreu devido a "múltiplos traumatismos" e "hemorragias internas e externas" após a queda da varanda do hotel, segundo a autópsia.