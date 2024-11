Samia: Responsável por golpe, Bolsonaro ameaça democracia e deve ser preso

É necessário que as investigações sigam adiante e que cheguem no principal responsável: o ex-presidente da República, que merece ter a punição devida. Sâmia Bomfim, deputada federal (PSOL-SP)

Tales: Plano homicida contra Lula tem caráter mais violento que golpe de 64

O plano de golpe que previa o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes mostrou-se mais violento do que o golpe militar de 1964, disse o colunista Tales Faria.

Esse golpe tem no seu planejamento uma característica homicida mais violenta do que o golpe militar de 1964. Lá atrás, não se planejava a morte de João Goulart, que se mandou do país. Não houve uma violência premeditada como essa, com as mortes do presidente, do vice e de um ministro do STF. É um golpe homicida em sua essência.

Esses homicídios todos, e talvez por aí tenha uma parte da vergonha que está causando na direita e nos próprios aliados de Bolsonaro, foram planejados dentro do Palácio do Planalto, na casa do candidato a vice do Bolsonaro [o general Braga Netto]. A impressão do documento que propunha esse golpe e detalhava como seriam esses homicídios foi feita no Planalto.