Opositor histórico de Uganda foi preso e deve comparecer perante um tribunal militar

Winnie Byanyima, diretora do Unaids e esposa de Besigye, exigiu nesta quarta-feira no X que o governo de Uganda "liberte imediatamente meu esposo", um opositor que já foi próximo do presidente Yoweri Museveni, que governa com mão de ferro desde 1986.

Besigye, de 68 anos, concorreu à presidência contra Museveni nas eleições de 2001, 2006, 2011 e 2016.

