Países ocidentais apresentam resolução contra o programa nuclear do Irã

Cansados de esperar por medidas concretas, os países ocidentais decidiram apresentar a resolução ao conselho da AIEA poucos meses depois de uma medida semelhante em junho.

O Irã já alertou que, caso seja aprovada uma condenação do seu programa nuclear, tomará "contramedidas imediatas" que "certamente não agradarão" os países ocidentais.

O texto final, consultado pela AFP, "reafirma que é essencial e urgente" que Teerã forneça "respostas técnicas credíveis" sobre a presença de restos inexplicáveis de urânio em dois locais não declarados perto de Teerã, em Turquzabad e Varamin.

Também pede um "relatório completo" da AIEA até março de 2025 ou o mais tardar na primavera boreal.

O ministro francês Barrot considerou que a "escalada nuclear" iraniana é "muito preocupante e acarreta riscos de proliferação significativos".

Os três países europeus, juntamente com China, Rússia e Estados Unidos, chegaram a um pacto com o Irã sobre o seu programa nuclear em 2015, através do qual as sanções foram levantadas em troca de garantias de que Teerã não desenvolverá uma arma atômica.