Tales: Plano homicida contra Lula tem caráter mais violento que golpe de 64

O plano de golpe que previa o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes mostrou-se mais violento do que o golpe militar de 1964, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (20).

Ontem, a Polícia Federal prendeu quatro militares das Forças Especiais, os chamados "kids pretos" e um policial federal suspeitos de envolvimento em um plano golpista contra o resultado das eleições presidenciais de 2022. As investigações da PF expuseram o radicalismo de Mario Fernandes, general da reserva e ex-número dois da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro. Ele foi um dos detidos na operação.