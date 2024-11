Quase 50 anos depois, a luta interminável pelos franceses desaparecidos na Argentina

As chamadas "freiras francesas" - Alice Domon e Léonie Duquet - tornaram-se um "símbolo" na França desses desaparecimentos. De acordo com a reconstrução judicial, ambas foram lançadas ao mar em um "voo da morte" na noite de 14 de dezembro de 1977, juntamente com outros 10 ativistas.

"Alice foi alguém que foi até o fim de suas convicções", diz Annie. Sua irmã nasceu em 1937 em Charquemont, no leste da França, e em 1967 foi para a Argentina como freira da Congregação das Irmãs das Missões Estrangeiras.

Lá ela trabalhou especialmente nas favelas, mas em 1976, percebendo que as pessoas ao seu redor estavam começando a desaparecer, decidiu voltar do norte do país para Buenos Aires, onde trabalhou com as Mães da Praça de Maio até ser presa, explica.

- "A França não esquece" -

Sua história voltou à primeira página após a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, no domingo à igreja de Santa Cruz, onde, a pedido das famílias, ele reiterou a tradicional posição oficial: "A França não esquece".

Quase meio século depois, essa frase ressoa ainda mais forte quando o atual presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei, é acusado de revisionismo sobre os fatos ocorridos durante a ditadura (1976-1983).