Japão aprova plano massivo para impulsionar sua economia

A inflação atingiu novamente 2,3%, com o preço do arroz disparando a 59% em termos anuais. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) continua oscilando, apenas 0,2% em termos anuais no terceiro trimestre.

Até agora, o pacote de estímulo provocou reações diversas nas ruas de Tóquio.

"Hoje em dia, não só as famílias de baixa renda, mas também as famílias de média renda precisam de mais medidas de apoio", disse Hisaki Sato, um homem de 46 anos.

Para Katsuhiro Hirakawa, um morador de Tóquio de 63 anos, o governo deveria "pensar cuidadosamente sobre por que precisaria de mais receitas fiscais ou como poderia cortar gastos desnecessários, antes de tomar decisões orçamentárias".

O governo de Ishiba precisa do apoio de uma parte da oposição para aprovar o seu plano de estímulo no Parlamento, no qual incluiu medidas exigidas pelo Partido Democrático do Povo (centro), como o aumento do limite máximo da renda tributável.

Mas os seus detratores temem que o dispositivo reduza as receitas fiscais em vários trilhões de ienes, em um momento em que o rácio da dívida do Japão (mais de 200% do PIB) já é um dos mais altos do mundo, e o envelhecimento da sua população agrava a pressão nas finanças públicas.