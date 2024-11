Bolsonaro torce para que Gonet atrase o relógio da Procuradoria

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo, já afirmou que trabalha com "a firme expectativa" de que o julgamento do alto-comando do golpe ocorrerá "bem antes" do final de sua gestão. A presidência de Barroso vai até setembro de 2025.

Em resposta ao desejo das togas mais ansiosas, o capitão indefensável acionará o modo cansaço. Envolve a apresentação de recursos judiciais sucessivos e inúteis no Supremo. As petições discutirão mais filigranas processuais que o mérito das acusações.

Se deixarem, Bolsonaro acionará a terceira fase de sua estratégia. Prevê a repetição em 2026 da fórmula adotada por Lula em 2018. O mito registraria no TSE uma candidatura presidencial inviável, com um filho na vice. Confirmada a inelegibilidade, o estepe assumiria a chapa.

Em 2018, Fernando Haddad substituiu Lula. Deu em Bolsonaro. Em 2026, se uma candidatura fake de Bolsonaro for substituída por um filho, a manobra pode impulsionar Lula 4.