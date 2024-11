Kim diz que diálogo anterior com EUA apenas confirmou hostilidade

"Já fomos tão longe quanto podíamos com os Estados Unidos como negociadores e o que temos certeza é que a vontade de uma grande potência não é coexistir", disse Kim, segundo a agência de notícias oficial KCNA.

Na verdade, essa experiência serviu para confirmar "a postura de poder consciente de Washington e a sua política imutável, invasiva e hostil em relação à Coreia do Norte", acrescentou Kim em um discurso em uma exposição das suas armas mais poderosas.

Em junho de 2018, em Singapura, Kim e Trump realizaram o primeiro encontro entre um líder norte-coreano e um líder americano. Meses depois, o magnata republicano disse em um comício que os dois se apaixonaram.

Mas a sua segunda reunião, em 2019, na capital do Vietnã, fracassou devido a divergências sobre o alívio das sanções para a Coreia do Norte e as medidas que o país deveria tomar em troca.

Em julho deste ano, Trump voltou a falar sobre Kim: "Acho que ele sente minha falta", é "bom conviver com alguém que tem muitas armas nucleares", disse ele.

A Coreia do Norte sinalizou antes das eleições presidenciais que não mudaria o clima político com os Estados Unidos.