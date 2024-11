Maduro fala em nova etapa na 'poderosa aliança' da Venezuela com Irã

Aziz Nasirzadeh, ministro da Defesa iraniano e copresidente da comissão que reúne autoridades dos dois países, disse que "o Irã e a Venezuela são amigos e irmãos que estão em um único barco", de acordo com uma tradução transmitida pela televisão estatal venezuelana.

"A melhor mensagem que essa comissão conjunta pode transmitir é a aliança e a unidade entre os povos e os governos livres, demonstrando a derrota e o fracasso do sistema hegemônico mundial", disse Nasirzadeh.

A autoridade iraniana disse que o governo dos EUA "está chateado com o desenvolvimento da cooperação entre os dois países que buscam um mundo livre de hegemonia".

"As sanções criminais, em vez de diminuir seu espírito de luta, o que fizeram foi aumentar seu espírito de luta", disse Maduro ao comemorar os 20 anos de relacionamento da Venezuela com o Irã, que remonta à era do falecido ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Durante quatro dias, a comissão de "alto nível" analisou cerca de 80 acordos assinados entre 2022 e 2023, dos 300 que foram assinados em duas décadas de aliança.

Eles também fecharam novos acordos, incluindo a transferência de tecnologia iraniana em Inteligência Artificial.