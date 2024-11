Teresa Ribera: especialista climática espanhola dará impulso verde à Comissão Europeia

Neste cargo, ela participou das discussões do Acordo de Paris (2015) contra as mudanças climáticas e integrou numerosos conselhos científicos. A experiência levou Pedro Sánchez a nomeá-la ministra da Transição Ecológica quando o socialista chegou ao poder em 2018.

Ribiera estabeleceu-se como um pilar do governo de esquerda e uma interlocutora apreciada em Bruxelas, onde seu perfil antinuclear provoca por vezes tensões com alguns parceiros, segundo uma fonte diplomática.

- Combativa -

"É uma pessoa que fala, escuta e está aberta a recolher propostas", elogiou a diretora do Greenpeace Espanha, Eva Saldaña, em declarações à AFP. Tem "muito conhecimento dos assuntos", o que tem permitido "avanços importantes".

Em Bruxelas, Ribera desempenhou um papel-chave para desencadear uma delicada reforma no mercado da eletricidade no ano passado. Na Espanha, impulsionou o desenvolvimento do hidrogênio verde, proibiu a caça dos lobos e lançou um plano para salvar o Mar Menor, uma lagoa salgada ameaçada por nitratos agrícolas.

No entanto, sua gestão também foi alvo de críticas, principalmente dos agricultores e de outros setores econômicos. "Suas decisões foram marcadas por um viés 'anti-agrário', o que faz com que as pessoas desconfiem do papel que pode desempenhar em Bruxelas", afirmou o sindicato agrícola Asaja.