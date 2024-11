Quem é o agente da PF que passou detalhes da segurança de Lula a golpistas

Eles acionaram a equipe do COT. E uma equipe do COT, como o Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá, uma equipe do COT ficou à disposição, próxima. Então, eles hospedaram essa equipe do COT aqui no Windsor.

Wladimir Matos Soares

Além de fornecer informações operacionais, o áudio também mostra sua disposição em apoiar os golpistas. Ele conclui: "Vamos torcer, meu irmão. Tamo aqui nessa torcida. Essa porra tem que virar logo. Não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa. Eu tô pronto".

Entre as mensagens obtidas, Soares demonstrou alinhamento com o plano golpista. Em uma delas, escreveu: "Eu e minha equipe estamos com todo equipamento pronto para ir ajudar a defender o palácio e o presidente (Bolsonaro). Basta a canetada sair".

'Punhal Verde Amarelo'

O plano foi elaborado para impedir a posse de Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). Entre as estratégias, estavam ações de assassinato, que incluíam o uso de envenenamento e armas químicas.

O policial teve papel central no fornecimento de informações que alimentavam as decisões do grupo. Ele atuava como intermediário, conectando os dados coletados em campo às operações articuladas pelos núcleos de inteligência paralela.