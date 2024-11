Senado aprova proteção a crianças online horas antes de julgamento no STF

Horas antes do início do julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) que deve resultar na regulamentação de redes sociais e plataformas no país, o Senado se apressou e aprovou um projeto de lei que propõe mudanças na legislação para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A proposta foi votada na Comissão de Comunicação e Direito Digital. Agora, seguirá para a análise da Câmara dos Deputados.

O objetivo do projeto é enfrentar riscos associados ao uso de internet por pessoas menores de idade, garantindo uma navegação mais segura e responsável.

"O grande foco do projeto é colocar luz sobre essa atuação das redes em cima do desenvolvimento intelectual e emocional de crianças e adolescentes. É preciso compreender o tamanho do avanço da sociedade hoje neste ambiente digital e criar mecanismos para que as crianças e adolescentes possam ter a melhor proteção", destaca o autor da proposta, senador Alessandro Vieira (MDB-SE).