Votação da nova Comissão Europeia evidencia divisão entre eurodeputados

A votação desta quarta-feira foi possível porque os blocos do Partido Popular Europeu (PPE, direita), do S&D (centro esquerda) e Renew (liberais de centro) selaram um acordo e desativaram um bloqueio político que ameaçou todo o processo.

O processo havia sido bloqueado pelas objeções do S&D e do Renew à designação do italiano Rafaelle Fitto, do partido ultradireitista Irmãos da Itália, como um dos vice-presidentes da Comissão.

Em contrapartida, o PPE foi contrário à designação da socialista espanhola Teresa Ribera como primeira-vice-presidente, e desta forma todo o processo ficou em ponto morto.

O acordo entre os três blocos permitiu a remoção das objeções, mas não curou as feridas.

Nesta quarta, cerca de 20 legisladores social-democratas não acataram a diretriz de aprovar a nova Comissão e preferiram votar contra, em protesto contra a presença de Fitto como um dos vice-presidentes.

O mesmo ocorreu entre os Verdes, com 30 votando a favor e outros 19, contra. Houve seis abstenções.