Estrelas da música clássica marcarão presença no concerto de reabertura da Notre-Dame de Paris

No domingo, 8 de dezembro, será celebrada uma primeira missa às 6h30 no horário de Brasilia, com a presença de 150 bispos franceses e estrangeiros, além do presidente Macron. No mesmo dia, às 14h30 de Brasília, acontecerá a primeira missa aberta ao público.

De 9 a 15 de dezembro, serão celebradas missas dedicadas a doadores, mecenas, comerciantes e moradores do bairro de Notre-Dame.

Espera-se que a catedral receba cerca de 15 milhões de visitantes por ano após a reabertura.

