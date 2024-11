'Lula não tem substituto. Esse é a desgraça do Brasil', diz Mujica

Mujica negou que o governo de Maduro, na Venezuela, seja de esquerda ou comparável ao de seu antecessor, o falecido Hugo Chávez (1999-2013). "Alguns dos chavistas estão fora disso e muitos deles são perseguidos no mundo", disse.

Ele avaliou o atual governo venezuelano como "regime autoritário". "Tenho uma discordância íntima com regimes autoritários. O que eu não apoio é a intervenção externa. Os problemas da Venezuela devem ser resolvidos pelos venezuelanos. E, de qualquer forma, eles devem ser ajudados. Mas não interfiram", afirmou o ex-presidente à AFP.

Orsi encontra com Lula

O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, pupilo político de Mujica, visitou Lula no Palácio do Planalto, nesta sexta. Depois da conversa, Orsi falou em otimismo na relação entre Mercosul e União Europeia.

Os dois blocos negociam um acordo comercial. O bloco dos países da América do Sul se reúne na próxima semana, no Uruguai.

"Como Mercosul e como região somos otimistas com a possibilidade de seguir estreitando laços com outras regiões, e fundamente com a Europa", disse Orsi. Lula afirmou recentemente querer assinar o acordo com a União Europeia ainda neste ano.