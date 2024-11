Bayern arranca empate com Dortmund e segue invicto, mas perde Kane por lesão

- Invicto -

Ainda invicto no campeonato, o Bayern de Munique saiu atrás no placar com um gol do atacante Jamie Gittens (27'), mas chegou ao empate na reta final da partida com um gol de cabeça de Jamal Musiala (85').

O Gigante da Baviera chegava ao Signal Iduna Park depois de sete vitórias consecutivas sem sofrer gols entre todas as competições.

A má notícia foi a lesão de Kane no primeiro tempo (33'). O artilheiro inglês deixou o campo depois de sentir a parte posterior da coxa direita.

"Ele disse que não é muito grave, vamos esperar...", declarou o técnico do Bayern, Vincent Kompany. O diretor esportivo do clube, Max Eberl, informou que Kane passará por exames no domingo ou na segunda-feira.

Na próxima terça-feira, os bávaros vão receber o Bayer Leverkusen nas oitavas de final da Copa da Alemanha.