Preocupado com ameaças tarifárias, Trudeau se reúne com Trump na Flórida

Trump causou pânico na segunda-feira ao anunciar que estabeleceria tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, e de 10% em produtos da China.

Neste sábado, ele redobrou a aposta e ameaçou os países do grupo Brics com tarifas de 100% se estes tentarem acabar com o predomínio do dólar.

"Pedimos que se comprometam [...] a não criar nunca uma nova moeda do Brics, e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%", escreveu Trump em sua rede Truth Social, em referência ao grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul entre outros.

- Preocupação -

Trudeau é o mais recente convidado de alto nível e o primeiro dos países do G7 a se reunir com Trump.

A reunião, que não havia sido anunciada, incluiu um jantar na propriedade de Trump em Mar-a-Lago, pouco depois dos recentes anúncios do republicano de estabelecer novas tarifas sobre as importações canadenses, bem como as do México, seu outro parceiro comercial no acordo T-MEC, e da China.