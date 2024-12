EUA anuncia ajuda militar adicional de US$ 725 milhões para Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (2), uma ajuda militar adicional para a Ucrânia de US$ 725 milhões (R$ 4,4 bilhões, na cotação atual) que inclui mísseis e minas, informou o secretário de Estado, Antony Blinken.

"Os Estados Unidos proporcionam um novo lote importante de armas e equipamentos (...) Esta ajuda adicional (...) está estimada em 725 milhões de dólares", afirma Blinken em um comunicado.

Faltando menos de dois meses para a posse do presidente eleito Donald Trump, a administração do democrata Joe Biden declarou que quer "garantir que a Ucrânia tenha as capacidades necessárias para se defender da agressão russa".