Justiça dos EUA rejeita de novo o megapacote de compensação de Musk na Tesla

Durante um julgamento realizado em 2022, Musk rebateu ao assinalar que os investidores na Tesla eram alguns dos "mais sofisticados do mundo" e capazes de fiscalizar sua gestão.

Musk insistiu em que não desempenhou nenhum papel na elaboração do pacote nem discutiu seu acordo com os membros do conselho, alguns deles amigos próximos seus, que finalmente o assinaram.

tu/cha/atm/arm/nn/rpr/am

© Agence France-Presse