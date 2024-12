Lookman, astro da Atalanta, é eleito melhor jogador africano de 2024

O jogador de 27 anos também chegou à final da última Copa Africana de Nações pela Nigéria.

"Quero dizer a todas as crianças e a todas as pessoas que acompanham esta cerimônia: não se deixem levar pelos fracassos, nem cortem as suas asas, transformem a sua dor em poder e continuem a voar", disse ele ao receber o prêmio.

O jogador foi eleito entre cinco finalistas, incluindo o zagueiro marroquino do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.

Lookman sucede o seu compatriota Victor Osimhen, que agora joga no Galatasaray depois de triunfar no Napoli.

O troféu de melhor jogadora africana foi entregue à atacante zambiana Barbra Banda, de 24 anos, que atua no Orlando Pride, dos Estados Unidos.

A capitã da seleção da Zâmbia foi excluída da Copa da África de 2022 devido a "verificações sobre o seu gênero", mas esteve presente na Copa do Mundo de 2023 e nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.