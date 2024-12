HRW acusa procuradora-geral da Guatemala de perseguir o governo 'por motivações políticas'

A procuradora-geral da Guatemala, Consuelo Porras, está investigando o governo do presidente Bernardo Arevalo "por motivações políticas" em vez de combater a corrupção e o crime organizado, disse a Human Rights Watch (HRW) nesta quarta-feira (18).

Desde a posse de Arevalo, em janeiro deste ano, o gabinete da procuradora-geral "iniciou investigações criminais contra seu governo sem apresentar provas para sustentar as acusações", disse a organização em um relatório.

"A procuradora-geral Porras, que liderou os esforços para anular ilegalmente as eleições, está abusando de sua posição para processar criminalmente funcionários do governo sem provas confiáveis", disse Juanita Goebertus, diretora da Human Rights Watch para as Américas, citada no relatório.