Paul McCartney encerra turnê com Ringo Starr em Londres

Paul McCartney, 82 anos, e Ringo Starr, de 84, se encontraram várias vezes nos palcos desde que deixaram os Beatles. A apresentação anterior havia acontecido em 2019, em outra turnê de Paul.

Paul McCartney também chamou ao palco o guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, para apresentar Get Back, com 'Macca' tocando seu baixo Hofner pela primeira vez em mais de 50 anos.

McCartney acreditava que o instrumento havia sido perdido durante gravações em 1969, mas uma investigação realizada no ano passado revelou que havia sido roubado em 1972. O instrumento foi encontrado e devolvido ao músico em fevereiro deste ano.

O show em Londres, onde Paul McCartney se apresentou na quarta e quinta-feira, foi o último de sua turnê 'Got Back', que começou em 2022 nos Estados Unidos.

A turnê continuou em 2023 na Austrália, México e Brasil, antes de prosseguir este ano a partir de outubro, com apresentações no Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Peru, Colômbia, Costa Rica, México, França, Espanha e Reino Unido.

"Londres, esta é a última noite da nossa turnê. Já estivemos na América do Sul e por todos os lados. Então, é ótimo estar de volta e vamos nos divertir hoje à noite", disse Paul McCartney no início do show.