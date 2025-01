Justiça Eleitoral cassa vice-prefeito aliado de Lula em Hortolândia

A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou a cassação do mandato dos recém-empossados vice-prefeito de Hortolândia, Cafu Cesar, e vereador Léo do LM (ambos do PSB), suspeitos de tentar tirar uma candidata da disputa das eleições de 2024.

O que aconteceu

Juiz afirmou que as provas do processo indicam "fatos graves" e também determinou a inelegibilidade por oito anos. Defesa de ambos nega irregularidade e diz que vai recorrer ao TRE-SP contra a decisão do magistrado Luiz Mario Mori Domingues, da 361ª Zona Eleitoral de Hortolândia, publicada no dia 5. Os políticos permanecem no cargo enquanto recorrem.

Ministério Público Eleitoral afirma que ambos cometeram abuso de poder econômico e político e violência política de gênero. O MPE apontou que Cafu e Léo do LM tentaram coagir Fabíola Santos (Solidariedade) a renunciar à própria candidatura.