'Reacenderam o fogo do inferno': o caos da guerra volta à Faixa de Gaza

O movimento islamista palestino, no entanto, desmente esta informação e acusa Israel de não respeitar o acordo.

- "É uma guerra de extermínio" -

O Ministério da Saúde de Gaza ressaltou que pelo menos 413 pessoas morreram nos ataques.

A agência da Defesa Civil, que costuma prestar os primeiros socorros, alerta há semanas que carece do necessário para ajudar os 2,4 milhões de habitantes de Gaza.

"Não há socorristas!", grita Jihan al Nahal, uma mãe residente no noroeste da Cidade de Gaza.

Alguns familiares de seu bairro, Al Nasr, morreram ou ficaram feridos nos bombardeios. As explosões começaram enquanto ela preparava a comida do Ramadã, o mês de jejum sagrado do islã.