Justiça dos EUA indicia 3 pessoas por atos de 'terrorismo' contra Tesla

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, anunciou nesta quinta-feira (20) acusações contra três pessoas por participação no que descreveu como "uma onda de terrorismo interno contra a Tesla", a marca de automóveis do magnata Elon Musk, aliado próximo do presidente Donald Trump.

Três pessoas "vão enfrentar todo o peso da lei por incendiar carros Tesla e estações de recarga utilizando coquetéis molotov", afirmou o Departamento de Justiça em comunicado.

"Isto é uma advertência: se alguém participar desta onda de terrorismo interno contra os ativos da Tesla, o Departamento de Justiça o colocará atrás das grades", acrescentou Bondi.