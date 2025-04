Corrida às concessionárias e ida ao México: americanos fogem das tarifas

Na fronteira entre o estado do Arizona e o México, a população de cidades como Douglas já tem a receita para fugir da eventual alta nos preços: cruzar a fronteira e fazer suas compras de itens básicos e alimentos do lado mexicano.

Os bens mexicanos continuarão a entrar nos EUA sem taxas por enquanto. Mas isso não é suficiente para manter a inflação sob controle e nem impedir que as famílias sejam afetadas.

Do outro lado, em Agua Prieta, servirá como uma espécie de válvula para a inflação que pode atingir os mercados de Douglas.

Nos últimos meses, as autoridades americanas admitiram que começaram a detectar uma explosão no número de confiscos de um contrabando inesperado vindo do México: ovos. Com a explosão nos preços do produto nos EUA, americanos passaram a comprar o alimento do lado mexicano da fronteira.

Um setor que pode se beneficiar ainda no México é o de roupas. Hoje, das grandes marcas americanas como Nike e Gap, 97% dos itens são importados, principalmente da Ásia. Trump, porém, passou a taxar o Vietnã em 46% e Bangladesh em 37%.

As tarifas também tendem a modificar o padrão de compra na fronteira norte dos EUA. No site The Atlantic, o colunista David Frum ainda chegou a ironizar, indicando que as tarifas podem fazer do contrabando um novo segmento importante da economia canadense, fornecendo uma saída aos consumidores americanos perto da fronteira.