Putin ordena cessar-fogo de Páscoa no conflito com a Ucrânia

"É impossível acreditar em qualquer tipo de cessar-fogo por parte dessas pessoas", afirmou Dmitri, um soldado de 40 anos, durante um período de descanso em Kramatorsk, no leste da Ucrânia.

As pessoas que confiam em Putin "deveriam repensar tudo o que realmente está ocorrendo e filtrar suas informações", concordou seu companheiro Vadim.

A Rússia declarou na sexta-feira o fim de uma moratória dos bombardeios contra instalações de energia na Ucrânia, após uma troca de acusações das duas partes sobre a violação do acordo.

Putin afirmou que Guerasimov o informou que a Ucrânia descumpriu "mais de 100 vezes" o compromisso de não atacar infraestruturas de energia.

Segundo o chefe de Estado russo, a resposta ucraniana à trégua anunciada no sábado "mostrará a sinceridade do regime de Kiev, sua vontade e capacidade de respeitar os acordos, de participar no processo de negociações de paz que pretendem eliminar as causas profundas da crise ucraniana".

Durante a reunião, exibida pela televisão, o comandante do Estado-Maior russo também afirmou que as tropas de Moscou recuperaram 99% do território da região russa de Kursk, onde a Ucrânia executou uma ofensiva surpresa em meados de 2024.