Ostapenko vence Sabalenka e conquista WTA 500 de Stuttgart

A letã Jelena Ostapenko, que surpreendeu ao se sagrar campeã de Roland Garros em 2017 aos 20 anos, conquistou o torneio WTA 500 de Stuttgart nesta segunda-feira (21), vencendo a número um do mundo, Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, na final, por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-1.

Em sua trajetória rumo ao seu nono título no circuito WTA, o primeiro desde Linz (disputado em quadra dura) em fevereiro de 2024, Jelena Ostapenko superou as duas melhores jogadoras do mundo no saibro de Stuttgart: nas quartas de final ela eliminou a polonesa Iga Swiatek, sua adversária 'favorita' contra quem ela tem um retrospecto seis vitórias em seis partidas.

Nesta segunda-feira contra Sabalenka, Ostapenko perdeu suas três primeiras partidas, a última no WTA 1000 em Roma, no saibro, no ano passado, em dois sets. Desta vez, ela venceu em pouco menos de uma hora e meia.