Hoje é Dia: veja datas comemorativas e feriados de maio de 2024

No dia 8, recordamos a partida do pianista, professor e compositor amazonense Arnaldo Rebello, há 40 anos, e do cantor paulista Jair Rodrigues, há 10 anos.

Mandela, presidente da África do Sul

No dia 10 de maio, há 30 anos, Nelson Mandela foi empossado como o primeiro presidente negro da África do Sul. Em 2018, a Agência Brasil produziu um especial sobre o centenário do primeiro presidente negro sul-africano. Mandela teve papel determinante no fim do sistema de segregação racial conhecido como "apartheid".