Seleção feminina conhece caminho no torneio olímpico de handebol

A estreia do time brasileiro, que está no Grupo B, será a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 25 de julho, oportunidade na qual medirá forças com a Espanha. Três dias depois, mas a partir das 4h, o compromisso será diante da Hungria.

O dia 30 reserva para o Brasil um confronto muito difícil, diante da anfitriã e atual campeã mundial e olímpica França. A partida terá início às 14h. Um dia depois, a partir das 4h, a seleção brasileira entra em quadra para encarar a Holanda. O último compromisso da equipe canarinho na fase inicial da competição será diante de Angola, a partir das 9h de 3 de agosto.

Em comunicado, a IHF afirmou que a etapa eliminatória da competição será disputada no Stade Pierre Mauroy, em Lille, com as disputas de medalhas programadas para o dia 10 de agosto na competição feminina. O Brasil garantiu a participação apenas no torneio feminino da modalidade, pois a equipe masculina não conseguiu a classificação.