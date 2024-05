Número de cidades em calamidade aumenta; 68% do RS permanece em emergência

Houve, ainda, a reclassificação da intensidade do desastre. Antes, a classificação era de nível 2. Com o novo decreto, foi para o nível 3. A reavaliação do nível é dada a partir do agravamento da tragédia à medida que são alocados mais recursos e apoio disponível para as vítimas.

"Ampliação de acesso ao estado" permitiu melhor mapeamento dos municípios no mais alto estágio de atenção. De acordo com o governo estadual, a significativa melhora no acesso às cidades e as novas frentes de atuação das prefeituras permitiram uma reclassificação.

A reclassificação é feita a partir de informações cedidas pelos municípios. Esse rótulo se baseia no nível de criticidade da cidade e do tamanho dos danos sofridos.

"A definição vem a partir do que o município coloca no sistema. Se ele diz que precisa de mais cuidado, de atenção, terá. Se está superando, ao menos aos poucos, reclassificamos", disse Marcelo Flach, coordenador de Comunicação da Casa Civil do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre continua em estado de calamidade, segundo o decreto. A cidade tenta se recuperar dos prejuízos causados pelo desastre climático, que teve início ainda no fim de abril. Ao ser questionado nesta quarta sobre a recuperação da cidade, o prefeito Sebastião Melo disse: "Estamos trabalhando ao longo do dia para buscar soluções. Mas não tem solução imediata, não tem solução mágica"

Decreto tem vigência de 180 dias. O objetivo é auxiliar o restabelecimento dos serviços essenciais nos municípios.