Saúde lança nova campanha de vacinação contra covid-19

- para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a vacina foi incluída no calendário de vacinação;

- uma dose anual ou semestral para grupos prioritários com 5 anos de idade ou mais, independentemente do número de doses prévias recebidas;

- pessoas com mais de 5 anos que não pertencem aos grupos prioritários poderão receber uma dose.

"O Ministério da Saúde enfatiza que as vacinas disponíveis nos postos de vacinação continuam efetivas contra as variantes em circulação no país. O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, quando recomendado, é essencial para evitar formas graves e óbitos pela doença", destaca a pasta.