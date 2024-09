Missão visita povo guarani no PR e MS, alvo de ataques

A missão foi organizada pelo Coletivo de Solidariedade e Compromisso com os Povos Guarani, grupo formado por organizações indigenistas, de direitos humanos e movimentos sociais, entre elas, a Comissão Arns, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), Aty Guasu (a Grande Assembleia Guarani e Kaiowá), Campanha Contra a Violência no Campo, Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Rede de Apoio e Incentivo Socioambiental (Rais). O grupo terá escolta da Polícia Rodoviária Federal.

Representantes dos ministérios dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e da Defensoria Pública da União (DPU) também estarão presentes.

As visitas ocorrerão nos municípios de Terra Roxa e Guaíra, no oeste do Paraná; em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

* Estagiária sob supervisão de Marcelo Brandão