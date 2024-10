Hoje é Dia: semana tem feriado, Dia das Bruxas, do Saci e campanha

30

Morte do músico e compositor paraibano Evandro do Bandolim (30 anos) - importante representante do choro paulistano Morte do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss (15 anos) Morte da médica psiquiatra alagoana Nise da Silveira (25 anos) - destacou-se por sua resistência contra técnicas psiquiátricas agressivas comuns em sua época, como eletrochoque e lobotomia. Trocou correspondências com o psicoterapeuta suiço Carl Jung sobre seus trabalhos: destaca-se sua atuação no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e a fundação do Museu de Imagens do Inconsciente e da Casa das Palmeiras. Foi pioneira também na pesquisa das relações emocionais entre pacientes e animais Inauguração do Cine-Theatro Íris, ou Cine Íris, sala de cinema na Rua da Carioca, até hoje em funcionamento (115 anos)

31

Morte da política indiana Indira Gandhi (40 anos) - Primeira-Ministra da Índia entre 1966 e 1977 e entre 1980 e 1984 Dia Nacional da Poesia - comemoração de brasileiros, que foi instituída pela Lei Nº 13.131 de 3 de junho de 2015; tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX Dia das Bruxas - comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo a fora; é festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do "Festival de Samhain" na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do Pôr-do-Sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas Dia do Saci Dia Mundial das Cidades Inauguração do Hospital Português em São Luís (155 anos)

1