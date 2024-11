'Policiais queriam R$ 40 mi para me livrar de inquérito', disse Gritzbach

Japa foi encontrado morto com tiro na cabeça dentro de um Toyota no subsolo de um prédio no Tatuapé, em maio de 2023. Segundo Vinícius, ele era dono de um banco digital e tinha como sócios Cara Preta e um policial civil do Deic (Departamento estadual de Investigações Criminais)

Relógios roubados

No dia em que foi preso pelos policiais do DHPP, acrescentou o depoente, Vinícius teve uma valise com 20 relógios de luxo, levados pelo delegado e pelo investigador. Ele foi conduzido para o 8º DP (Belém), na zona leste.

De acordo com Vinícius, na delegacia, os policiais tinham prometido entregar os relógios quando ele fosse solto. Porém, devolveram apenas 13 e ficaram os outros sete, avaliados em R$ 714 mil. Ele detalhou as marcas, modelos e números de séries dos artigos.

Posteriormente, declarou Vinícius, outro investigador foi visto por ele em redes sociais usando os relógios Rolex Yacht Master, de Ouro, de R$ 200 mil, o mais caro dos sete não devolvidos, além do Rolex GMT Pepsi e dois Hublot King Power.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados do delegado, investigadores ou do empresário de jogadores de futebol. O espaço continua aberto para manifestações e o texto será atualizado se houver um posicionamento.