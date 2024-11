Homem morre após passar mal e desmaiar durante meia maratona em São Paulo

Testemunhas reclamaram da desorganização e demora no socorro. Segundo Stephanie, nenhuma das pessoas da organização com quem ela falou sabiam que um dos atletas tinha sido socorrido. Ela contou que chegou a tomar o microfone de um dos apresentadores do pódio para procurar ajuda.

Pedi por favor para que tentassem localizar alguém ou puxarem na ficha do atleta algum telefone de emergência. De novo eles não sabiam que alguém tinha 'passado mal na prova'. Mais uma vez eu expliquei a gravidade da situação e o que eu recebi foi 'minhas ordens são para começar a premiação e só depois vamos anunciar'.

Stephanie Aranda, em publicação nas redes sociais

Marcelo foi levado por uma ambulância à UPA da Vila Mariana e teve morte constatada no local. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que registrou o caso como morte natural no 16º DP da Vila Clementino.

O corredor era inspetor de uma escola municipal de São Paulo e tinha costume de participar de competições do tipo. Ele deixa esposa e duas filhas.

Prefeitura lamentou morte do atleta. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que ele teve uma parada cardiorrespiratória e não reagiu às manobras de ressuscitação. A causa da morte dele não foi informada.

Corpo de Marcelo foi enterrado na segunda-feira (11) em São Bernardo do Campo. O UOL entrou em contato com familiares dele, que não quiseram comentar o assunto. Em publicação nas redes sociais, eles criticaram a organização do evento por falta de informações.