Tales: Musk comprou cargo no governo Trump, e virá coisa ainda pior

Mostra também que vem aí um Trump muito pior. Quem esperava por algo moderado pode se preparar. Não é só na escolha de Musk; é também na do secretário de Defesa [Pete Hegseth, apresentador da Fox News], que está falando na criação de um 'conselho de guerreiros'. Trump está voltando a uma estrutura militar dos tempos indígenas.

É o absurdo dos absurdos, e vamos nos preparar para isso. Tales Faria, colunista do UOL

A volta de Trump à Casa Branca significa um teste de resistência para as instituições democráticas dos EUA, na opinião de Tales.

Está aí o Bolsonaro, bastante subserviente, dizendo esperar por uma interferência no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras já deram mostras de que estão capacitadas a reagir a esse tipo de golpismo. Não sei se as americanas estão. Elas serão postas à prova agora com Trump, que já tentou interferir sobre a democracia americana e conseguiu se candidatar mesmo sendo condenado, o que não dá aqui no Brasil.

Ele já está anunciando que perseguirá os generais 'woke', aqueles com tendências progressistas. Isso é próximo de um golpe contra o Exército. Vamos ver se as instituições americanas estão prontas para resistir a esse ataque que Trump, Musk e companhia pretendem fazer contra o país e a democracia. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Nomeação de Musk mostra que novo Trump é idêntico ao velho Trump

Quem esperava por uma postura moderada de Donald Trump em seu retorno à Casa Branca percebeu que o republicano adota velhas práticas ao nomear o bilionário Elon Musk para seu governo, afirmou o colunista Josias de Souza.