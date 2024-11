Brasileiro: Bota enfrenta Atlético para manter vantagem na liderança

? Atlético (@Atletico) November 18, 2024

O próprio técnico argentino Gabriel Milito deixou claro, em entrevista coletiva após a derrota para o Athletico-PR em seu último compromisso pelo Brasileiro, a importância da partida contra o Botafogo: "Antes disso [a final da Libertadores] temos uma final na quarta-feira. Uma verdadeira final de campeonato na qual temos muito em jogo. Eles [Botafogo] jogam pelo campeonato, nós por outras coisas, infelizmente".

Assim como o time de General Severiano, o Atlético-MG não poderá contar com algumas peças nesta quarta por causa de convocações de seleções: Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas. Além disso, o lateral Guilherme Arana, com uma lesão no tornozelo direito, é dúvida.

Desta forma o Galo deve entrar em campo com Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens (Guilherme Arana); Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Zaracho (Deyverson); Paulinho e Hulk.