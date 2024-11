Dirceu: 'Se Braga Netto sabia do golpe, você acha que o Bolsonaro não?'

A tentativa de golpe de quatro militares, presos preventivamente pela Polícia Federal, certamente tinha o conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, declarou José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, em entrevista ao UOL News da noite desta terça-feira (19).

É assustador nesse caso. A segurança do presidente das instituições está acima de qualquer outra questão. Porque senão não podemos falar em democracia, se a própria pessoa do presidente eleito pode ser vítima de um assassinato. A participação intelectual, autoria, eram só dos oficiais? Se o general Braga Neto sabia, o Bolsonaro não sabia? Isso era inverossímil.