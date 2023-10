Tarcísio elogia Nunes e anuncia vacinação nas escolas após vetar projeto de lei sobre tema

Em seu discurso, o governador disse que ele e o prefeito se "acertam por música" e que é fundamental o alinhamento entre o governo estadual e a prefeitura da capital para conseguir resultados. "É muito fácil trabalhar com o Ricardo. Ele foi um presente que eu recebi, um presente mesmo, e tem sido uma satisfação trabalhar com você [Nunes]", disse Tarcísio.

A relação do prefeito de São Paulo com Bolsonaro tem sido marcada por idas e vindas. No início do mês, Nunes declarou durante uma palestra que não tem proximidade com o ex-presidente nem com o atual, Lula (PT). Poucas semanas depois, visitou Bolsonaro no hospital após ele passar por duas cirurgias.

"Temos alguns outros problemas por aí, vão pintar alguns problemas em São Paulo, a gente vai resolver isso tudo", disse Bolsonaro no último domingo ao comentar as eleições municipais de 2024. Enquanto isso, o prefeito da capital já deu diversas declarações de que espera contar com o apoio do PL.