Volume de soja processado em MT em setembro é recorde para o mês, diz Imea

São Paulo, 17 - O volume de soja processado em setembro em Mato Grosso foi de 1,01 milhão de toneladas, 8% menor que no mês anterior, mais ainda assim recorde. Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), na comparação com setembro de 2022, o processamento da oleaginosa foi 18,6% maior. "Cabe ressaltar que o segundo semestre é marcado pela diminuição no ritmo das indústrias, devido às pausas para manutenção das plantas. Já em relação ao acumulado de 2023 (janeiro a setembro), o processamento totalizou 8,88 milhões de t, alta de 2,52% em relação ao mesmo período do ano passado, devido à demanda aquecida dos subprodutos, principalmente, para as exportações do farelo de soja", disse o Imea em relatório.

O instituto também informou que a margem bruta das indústrias em setembro/23 aumentou 3,80% no comparativo mensal, fechando com média de R$ 465,64/t, puxada pelo aumento no preço do óleo no mês.

Quanto ao plantio de soja 2023/24, o Imea contabiliza 35% da área prevista até a última sexta-feira (13), avanço de 20,85 pontos porcentuais ante setembro. Os trabalhos foram favorecidos pela chuva na última semana. "Por outro lado, o ritmo está atrasado em relação ao ano passado, diferença de 6,25 p.p. no comparativo", destacou.