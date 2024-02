Polícias encolhem e só a PM perde 30 mil agentes em 10 anos

Isso seria mais um dado para confirmar a hipótese dos autores do trabalho, de que imperaria no Brasil um modelo de segurança pública "reativa, o que significa dizer que os governos estaduais, em sua maioria, priorizam em suas escolhas as ações de enfrentamento realizadas pelas polícias militares, em detrimento das ações de investigação, inteligência e planejamento, predominantemente das Polícias Civis".

Eles apontam ainda que os "resultados dessas escolhas muitas vezes são trágicos, como atestam elevados números de mortes por intervenções policiais no Brasil". Segundo eles, essa forma de governança da segurança pública (reativa e pautada no enfrentamento) tem dado protagonismo operacional e político às PMs, que têm recebido as maiores fatias dos orçamentos estaduais destinados às polícias.

Civis

"As Polícias Civis, por sua vez, têm enfrentado mais dificuldade de reposição de seus quadros, de modernização de infraestrutura e de atualização frente às inovações tecnológicas", afirmam os pesquisadores. O resultado disso é que, das 23 Polícias Civis que informaram seus dados, oito relataram total de inquéritos em 2022 menor do que em 2021, o que demonstraria queda na capacidade investigativa das polícias de Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas, Rio e São Paulo.

Outro fator que estaria prejudicando a ação das Polícias Civis seria o contínuo envelhecimento de seus quadros. Em 2022, segundo os dados levantados pelo FBSP, só 3,1% dos delegados de polícia do Brasil tinham até um ano de ingresso na carreira, enquanto 32,6% já tinham de 11 a 20 anos e 16,9% mais de 26 anos.

A Secretaria da Segurança de São Paulo, que tem o maior efetivo do País, disse, em nota, que "a recomposição e valorização do efetivo policial são prioridades da pasta, que reconhece o atual déficit da PM, que se encontra em 14,9%, e o da Polícia Civil, que está em 35%". A pasta destaca, ainda, concursos para preencher 12 mil vagas em andamento. "Com os concursos e a formação de 4.689 novos policiais, que serão empossados nesta gestão, a previsão é de que o déficit seja reduzido para 8,7% na PM e 17,5% na Civil."