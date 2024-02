Mulher morre após fritar ovo: quando água e óleo quente causam explosão

É sempre recomendado ir ao hospital. No centro médico, a equipe observa se há a necessidade de curativos na região da queimadura, e se são necessários outros procedimentos posteriores. Em casos leves, após sete ou dez dias, o paciente já pode exercer todas as funções normais do membro afetado.

Em casos de acidentes graves, que envolvem também outras lesões além das queimaduras, é importante um tratamento pontual. Devido à perda de líquidos, é necessário reposição interna, feita de maneira intravenosa. Repor o líquido é fundamental para evitar uma infecção e, consequentemente, um agravamento da queimadura.

Na sequência, é observado o grau da queimadura. Existem quatro: de primeiro grau, segundo grau superficial, segundo grau profundo e terceiro grau. A de primeiro grau atinge apenas a epiderme e deixa uma vermelhidão. Um indício do segundo grau profundo é o surgimento de bolhas na pele —a partir dele, a derme e outras áreas do corpo como nervos e músculos começam a ser afetadas. A partir deste grau de lesão, o tratamento pode incluir o uso de tecidos sintéticos para cobertura da área queimada ou enxerto —uso de pele retirada de outras partes do corpo, como a coxa.

*Com reportagem publicada em 05/02/2024