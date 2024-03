Marielle: Delegado suspeito disse ter 'se apaixonado' pelo trabalho da vereadora

O delegado Giniton Lages, primeiro a ser designado para investigar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes na Delegacia de Homicídios da Capital, foi alvo de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal (PF) neste domingo (24), por "atrapalhar" as investigações. Ele também foi afastado da Polícia Civil do Rio de Janeiro por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Giniton Lages lançou, em 2022, o livro "Quem Matou Marielle?", no qual diz que "se apaixonou" pela atuação da vereadora.

O comissário de polícia Marco Antônio de Barros Pinto também foi afastado das funções públicas. Segundo as investigações, os dois atuaram para "embaraçar" a investigação, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), e terão que usar tornozeleiras eletrônicas. O porte de armas e os passaportes deles foram suspensos.

A PF deflagrou a Operação Murder Inc. que prendeu o deputado Chiquinho Brazão (União Brasil), o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Os irmãos são suspeitos de terem ordenado o assassinato, enquanto Rivaldo Barbosa é suspeito de ter planejado o crime. As defesas dos três negam o envolvimento deles nos crimes.